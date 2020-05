"La Società Operaia di Mutuo Soccorso ha i capelli un po' meno bianchi dell'Italia unita". È Marco Di Michele Marisi, componente del comitato Cultura, ad introdurre la presentazione degli eventi organizzati dallo storico sodalizio vastese per celebrare i suoi 150 anni dalla fondazione. "Saranno due mesi di appuntamenti con lo scopo di aprire la società operaia a tutta la città".

Il presidente Luigi Canci ha spiegato come "con pochi fondi abbiamo programmato delle manifestazioni importanti". Si inizia questa sera, alle 18.30, presso la sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, con la presentazione di due volumi sui "150 anni di storia societaria". Saranno presenti i rispettivi autori, Paolo Calvano, che ha curato la storia della SOMS vastese e Gabriella Izzi Benedetti, il cui lavoro è esteso alla realtà delle società operaie in Italia. "È un programma ambizioso - ha commentato Canci - con cui vogliamo dimostrare alla città che la Società Operaia è più che viva e vuole scrivere altre belle pagine di storia vastese".

A Filippo Pietrocola, anche lui nel comitato Cultura, il compito di moderare l'incontro di questa sera e curare tutti gli altri appuntamenti. "Si tratta del più antico sodalizio della società civile a Vasto - ha spiegato l'ex sindaco della città -. E, mentre in altre realtà nazionali la Società Operaia non ha saputo tramutare la sua essenza nel corso degli anni, questo a Vasto è accaduto. Oggi queste associazioni devono rivedere la loro attività alla luce dei nuovi bisogni della società, capire l'assistenza di cui le persone hanno bisogno, devono essere di compagnia per contrapporsi alla solitudine, devono affrontare la disoccupazione giovanile".

Come segno tangibile delle celebrazioni per il 150° verrà restaurato, grazie al finanziamento di alcuni sponsor, un quadro di Giuseppe Garibaldi, opera di Paolantoni, che si trova nella sede della Società Operaia. "È un quadro molto bello - ha commentato Pietrocola - e merita di tornare all'antico splendore". Appuntamenti culturali e storici con la giornata clou del 21 settembre. "Invitiamo tutti i cittadini a partecipare - ha concluso Michele La Verghetta - a queste nostre iniziative per celebrare i 150 anni dell'associazione".

Il programma

31 luglio

ore 18.30 Sala Vittoria Colonna

Presentazione dei volumi "150 anni di storia societaria"



5 agosto (fino all'11 agosto)

ore 18.30 saletta Mattioli

Apertura mostra fotografica "150 anni di vita della SOMS di Vasto"

7 agosto

ore 21 Arena delle Grazie

Commedia dialettale teatrale

30 agosto

ore 18.00 Giardini di palazzo d'Avalos

Convegno sulle Società operaie di Mutuo Soccorso

ore 21.00 Giardini di palazzo d'Avalos

Rassegna di opere liriche



21 settembre

9.00 centro storico

Sfilata dei soci e delle autorità

11.30 Cattedrale di San Giuseppe

Santa Messa

13.00 pranzo sociale

22.00 Piazza L.V. Pudente

Rassegna di cori