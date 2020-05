Giuseppe Soria, pivot della Sambenedettese Beach Soccer, vince la Supercoppa Italiana 2014. I rossoblu, detentori della Coppa Italia, nella finale di Catania superano 4-3 i campioni d'Italia uscenti di Milano. Una rivincita dopo il 4-0 che la squadra lombarda aveva rifilato ai marchigiani nell'ultima tappa di campionato, due settimane fa.

Questi i vincitori del titolo: Carotenuto, Comello, Pastore, Leghissa, Bruno Novo, Di Maio, Marazza, Soria, Addarii, Juninho, Jordan, Perez e Palma.

Con Soria diventa campione anche un altro vastese, il massaggiatore Manolo Monopoli. La finale è stata trasmessa in diretta su Rai Sport.

Gli impegni della squadra marchigiana proseguiranno per tutto il fine settimana, sempre a Catania, dove è in programma anche la final four del campionato italiano di Serie A di beach soccer.