Sarà il capitano dei carabinieri Massimo Di Lena, comandante della Compagnia di Atessa, ad illustrare i dettagli dell'operazione Scirnë che, nei giorni scorsi, ha portato all'arresto di alcune persone tra Scerni e San Salvo e al sequestero di ingenti quantità di eroina.

Un'operazione complessa, che ha coinvolti i militari di molte stazioni territoriali. La scorsa notte c'era anche un elicottero in volo sul Vastese, probabilmente potrebbe essere stato impiegato per coaudiuvare le operazioni a terra.

Una conferenza stampa era stata convocata per questa mattina presso la Compagnia di Atessa. Incontro poi annullato "per disposizioni superiori", come ha riferito il carabiniere di servizio in portineria presso la caserma ai giornalisti arrivati per partecipare alla conferenza stampa.