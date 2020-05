Un giornale speciale, stampato in 10mila copie, per raccontare la storia dei 40 anni del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’ di Vasto, struttura più antica d’Italia nel panorama di centrodestra ed iniziativa sociale che ogni anno riscuote un successo di numeri e non solo, decisamente notevole.

In questo numero di giornale in uscita unica, il Responsabile di ‘Giovani In Movimento’, Marco di Michele Marisi, che è anche giornalista pubblicista, ha voluto ripercorrere la storia di una battaglia tanto “vecchia” quanto attuale, intervistando le generazioni che man mano hanno lasciato il testimone a quelle successive, ma anche raccogliendo contributi in termini di ricordi da parte di chi del Mercatino se ne è servito, negli anni, per acquistare o lasciare in conto vendita i propri testi scolastici.

L’iniziativa, che quest’anno riapre l’11 agosto, ha permesso, in questi quarant’anni, di far risparmiare a chi doveva e deve comprare i libri scolastici il 50 %, e di far recuperare soldi dalla vendita di volumi che diversamente sarebbero finiti e finirebbero al macero.

La prima intervista del giornale speciale è a Massimo Desiati, che nel 1975, insieme ad altri ragazzi, decise di sfidare le case editrici. L’apertura vuole celebrare questo traguardo mentre l’editoriale, a firma di Marco di Michele Marisi, appunto, ripercorre il clima di quegli anni a cavallo tra il ’70 e l’80, sottolineando il senso della battaglia politica e sociale del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’.

Sempre in prima pagina, la testimonianza del giornalista Pino Cavuoti, negli anni ’70 impegnato anche lui a far conoscere le ragioni dell’allora Fronte della Gioventù, con un pezzo dal titolo “Una sfida romantica” e la testimonianza di Claudia D’Avino, utente dei primi anni del Mercatino poi ritrovatasi, per i figli, a varcare ancora la soglia della struttura di Corso Garibaldi a Vasto.

La seconda pagina è dedicata al periodo più recente con una intervista ad Etelwardo Sigismondi, tra i promotori negli anni ’90 della stessa battaglia, ed ora Consigliere comunale. Spazio anche alla testimonianza di Vincenzo Suriani, stessa generazione di Sigismondi ed infine di Marco di Michele Marisi, attuale Responsabile del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, Martina Fiore, una delle volontarie delle ultime edizioni e Andrea Marchesani, un utente degli anni 2000.