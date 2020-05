Nuova selezione settimanale di offerte a cura di Alessandro La Verghetta, esperto del mondo del lavoro.

Offerte dal Centro per l'impiego di Vasto (rivolgersi al centro)

1 responsabile officina meccanica a Vasto

1 segretaria a Vasto

1 impiegato ufficio estero a Fresagrandinaria

1 barista a Vasto





Dalla Provincia di Chieti

www.chietilavoro.it/offerte

Offerte dall'Italia

30 posti per Call Center in Pescara

Candidature: preselezione@provincia.pescara.it indicando il cod off. 4970

250 assunzioni a Verona con Eataly

Info: www.eataly.it

200 posti per nuova apertura a Venezia di un Hotel a 5 stelle della catena Marriot

Info sul sito www.marriot.com/careers

10 giovani creativi e designers alla Marzotto

cv a angela_caccia@ratti.it o barbara_rizzo@marzotto.it;

28 addetti Euronics (posizioni anche in Abruzzo)

Info: sezione lavora con noi del sito euronics.it

100 posti per boutique del Mall Luxury

Info: selezionetoscana@articolo1.it

20 posti Teatro Massimo audizioni per coristi (scadenza 26 settembre )

Info: www.teatromassimo.it

8 posti (area produzione ed amministrazione) per effeffe pet food

Inviare cv: info@effeffe.com

70 Consulenti per Mckinsey

www.mckinsey.it/carriera

32 progettisti e laureati alla Telecom

Info: www.telecomitalia.com

3 Part time all’istituto superiore di sanità (un ricercatore, un funzionario ed un dirigente primo livello)

Info sul sito dell’Iss

1 kay account destoccaggio articoli invenduti

Inviare lettera di presentazione e cv a erivolta.globalite@gmail.com e eures@provincia.torino.it

10 consulenti formazione in Abruzzo

Info sul sito di Ingenia consulting srl

10 intervistatori in Abruzzo settore energetico

Inviare cv: preselezione@provincia.pescara.it cod offerta 4969

10 addetti servizio booking ( agenzie viaggio)

Inviare cv a: risorse.umane@obiettivoitalialavoro.com

200 neolaureati da inserire in Engineering

Cv a www.eng.it/lavora-con-noi

150 laureati e ricercatori al Cern

Info: http://jobs.web.cern.ch/job/11065

1 architetto part time per Arta Abruzzo

Info: www.artabruzzo.it

3 assunzioni a tempo pieno per il comune di Ortona

Info: www.comuneortona.ch.it

Concorsi e posti per Comune di Pescara (32 assunzioni nell’arco di tre anni)

Info da verificare dal sito del Comune di Pescara

300 lavoratori Eures

Info sul sito e progetto Your First EUres Job (Yfej)

Commessi per Cinti group a Pescara

Info: http//fashionjobs.com

128 neolaureati ( discipline economiche ed ingegneria)

Informazioni: www.ey.com

25 Operatori socio sanitari alla asl di Matera (scadenza ven 25 luglio)

Info: www.asmbasilicata.it

3 funzionari farmaceutici all’azienda pubblica di Siena ( scadenza domenica 20)

Info: www.asp.siena.it

65 Consulenza aziendale informatica

Info: www.grupposcai.it

700 tirocini della Commissione Europea

Info: www.cliclavoro.gov

Altri annunci

Annunci da lavoroeconcorsi.com

Annunci da gazzettadellavoro.com

Annunci da ijobs.it