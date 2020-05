Sono terminati i lavori al cimitero che ha permesso di realizzare 120 nuovi loculi mentre altri 50 lsaranno completati entro la fine di agosto. Contemporaneamente sono terminati anche gli interventi che hanno riguardato l’ultimazione delle cappelle gentilizie avviati dalla passata amministrazione ma mai terminati.

"E’ un altro cantiere aperto – dice il sindaco Tiziana Magnacca – in un’Italia ferma. Abbiamo sbloccato i lavori fermi da anni e siamo pronti ad assegnare i loculi ai cittadini".

Nella zona del cimitero nuovo è anche in fase di ultimazione la messa in sicurezza del sottopasso del cimitero con l’installazione delle ringhiere del passaggio pedonale oltre al rifacimento del tappetino del sottopasso.

"Avevamo raccolto le giuste lamentele dei cittadini – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Lippis – che pur avendo già pagato regolarmente l’acquisto delle cappelle aspettavano di poterle utilizzare. Ancora una volta abbiamo dimostrato concretezza nei nostri interventi nel settore delle opere pubbliche"

Altro prossimo intervento è previsto nel vecchio cimitero con l’abbattimento del lotto C, che al momento è stato messo in sicurezza, per realizzare 280 nuovi loculi sia per il decoro del luogo e sia la sicurezza dei cittadini che si recano a far visita ai loro cari.