Mercoledì pomeriggio è iniziata allo stadio "Davide Bucci" la nuova stagione dell'U.S. San Salvo. Il gruppo si è ritrovato agli ordini di mister Claudio Gallicchio, che guiderà i biancazzurri per il secondo anno consecutivo, dopo il 7° posto della passata stagione. Nello staff tecnico non figurerà l'allenatore in seconda Vincenzo Di Nardo che si occuperà solo della juniores.

Tra i confermati dello scorso anno il portiere Mainardi, che anche se non si è allenato dovrebbe far parte della squadra, Marinelli, Antenucci, Quaranta, Felice, Izzi, oltre ai giovani come Ramundo, Pollutri, Raspa, D'Aulerio, Ferrante, Del Borrello e Di Pietro.

Il direttore sportivo Ettore Montagano è al lavoro per assemblare, entro la metà di agosto, una squadra che possa ambire alle posizioni di vertice, puntando su un asse centrale di esperienza e qualità, si tratta per un difensore centrale, due centrocampisti (un metodista e un regista) e una prima punta, da abbinare ai promettenti ragazzi locali. Da valutare, in base alle possibilità che consentirà il budget stanziato, i ritorni di Cappelletti e Fiore.

Ad assistere al primo allenamento della stagione, oltre all'ex Roman Torres e ad un nutrito gruppo di tifosi, il neo presidente Evanio Di Vaira e i vicepresidenti Luigi Vicoli e Maurizio Nucci.

Unica nota stonata: le pessime condizioni del campo. Sugli interventi di rifacimento del manto erboso non ci sono novità, ma se dovessero essere eseguiti, il San Salvo sarebbe costretto a disputare le gare interne per un determinato periodo altrove. Vasto, Cupello o il Molise le possibili opzioni.