I giovani del Vasto Marina sono tornati in campo mercoledì pomeriggio al campo sportivo San Tommaso per un raduno agli ordini dei tecnici Luigi Baiocco, che siederà sulla panchina della prima squadra in Eccellenza, Massimo Baiocco, tecnico della juniores che conosce bene alcuni dei giocatori già avuti alle proprie dipendenze nella Bacigalupo, e Giancarlo Rapino, allenatore in seconda di entrambe le squadre.

Oltre ad alcuni degli artefici della vittoria del titolo regionale dello scoro anno, come Di Biase, D'Alessandro, Marchesani, Piras, Forte, Nocciolino e D'Ottavio, c'era anche l'ex attaccante della Vastese juniores, Valerio Di Croce. Con loro alcuni ragazzi nati nel '95, '96, '97 e '98 per la maggior parte provenienti dalla Bacigalupo, società che collabora con il Vasto Marina per il settore giovanile. 23 in totale i giovani impegnati sul campo.

Presenti, ma non a disposizione, il capocannoniere Monachetti e Lanzetta, che dovrebbero far parte della rosa della prossima stagione, con loro a bordocampo anche l'ex Damiano Menna passato al campo per dare il suo saluto agli ex compagni. L'obiettivo della juniores della società del patron Pino Travaglini, è quello di vincere ancora il titolo per la quarta volta consecutiva.

Per quanto riguarda il mercato della prima squadra, che giocherà le gare interne allo stadio Aragona, il primo confermato è stato Rino Napolitano, ora si cerca un attaccante in grado di fare la differenza, mentre per la difesa dovrebbe tornare Giuliano e per la porta si pensa a Cianci. Interessano anche Lorenzo Napolitano, Triglione, Luongo e Lupo.