Un mese di divertimento a Vasto Marina. Si conclude oggi l'esperienza dei ragazzi del centro diurno del Comune di Vasto che, come accade ormai da 8 anni a questa parte, sono stati ospiti dello stabilimento balneare Lido Fernando per tutto il mese di luglio. Fernando Sorgente ha messo a disposizione gratuitamente gli spazi e le strutture del suo lido affinchè i ragazzi, accompagnati dalle loro educatrici, potessero vivere delle giornate spensierate, giocando in spiaggia o divertendosi in mare. Ieri, per concludere l'esperienza estiva 2014, c'erano anche la responsabile dei servizi Sociali Caterina Barnato e l'assessore Anna Suriani, che hanno ringraziato il balneatore vastese per la sua generosità e disponibilità e hanno potuto constatare il grande entusiasmo dei ragazzi per l'esperienza vissuta.

Nel video a cura di Vastonewsradio le interviste a Fernando Sorgente e Anna Suriani.