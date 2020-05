"Dei tre punti all’OdG contestati dall’Opposizione, in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, due sono stati ritirati dal Sindaco ed uno è stato rinviato in Commissione. Questa la conclusione del lungo braccio di ferro che ha caratterizzato la riunione dell’Assemblea civica". Lo ribadiscono i consiglieri comunali di opposizione di Vasto.

"Infatti, i provvedimenti relativi al Piano Quadro Tratturi ed allo Studio di microzonazione sismica del territorio non erano stati sottoposti al vaglio della Commissione competente, al pari del Documento Unico di Programmazione 2014/2017. Inoltre, per tutti e tre i casi, il relativo carteggio non era stato messo a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria del Comune, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento interno, impedendone, così e di fatto, la conoscenza dei contenuti e lo studio.

La forte presa di posizione di protesta e censura dei Consiglieri di minoranza in Aula e l’invio dell’informazione al Prefetto, a causa dell’atteggiamento attuato in dispregio delle più elementari prerogative del Consiglio e dell’attuazione dei principi di trasparenza amministrativa, hanno costretto la maggioranza ad una palese marcia indietro.

Con il risultato ottenuto - concludono i consiglieri - si ristabiliscono così i corretti rapporti istituzionali e, soprattutto, si da modo a tutti i Consiglieri di intervenire in sede di Commissione per studiare ed emendare provvedimenti importanti che, altrimenti, sarebbero stati approvati con un atto di forza e senza neanche la conoscenza dei suoi contenuti. Il nostro impegno sui citati argomenti non termina certo qui".