"Al termine di un lungo incontro tenuto in Comune tra due esponenti del mio gruppo ed una rappresentanza dell’amministrazione comunale, in merito alla vicenda volta a rilevare l’Asd Vastese 1902, in qualità di promotore del progetto Su un cuore rosso Io firmo in bianco, sono stato autorizzato ad invitare pubblicamente la proprietà dell’attuale società biancorossa ad un incontro in cui si formalizzi o l’eventuale passaggio di consegne o l’impegno da parte loro a continuare l’avventura, senza se e senza ma considerato il ritardo già opprimente sulla programmazione stagionale". Lo comunica Gabriele Cerulli che insieme ad Alfonso Calvitti, ha incontrato intorno alle 17 di oggi pomeriggio il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, il vicesindaco Vincenzo Sputore, il consigliere comunale Antonio Del Casale e il dirigente comunale Michele D'Annunzio.

"A partire da questa sera e fino alle ore 12 di sabato - si legge nel comunicato - o sarà tutto chiaro in uno dei due sensi oppure saranno chiarissime le responsabilità di sorte del club.

E’ questo il sunto dell’incontro in cui assieme ad Alfonso Calvitti ho reso noto il nostro organigramma ed illustrato il progetto al sindaco Lapenna, all’assessore Sputore, al consigliere Del Casale e al dirigente D’Annunzio.

'E’ un organigramma di tutto rispetto ed un programma che mi trova in sintonia, avete il mio assenso a procedere con l’attuale proprietà ad un eventuale passaggio di consegne', ha dichiarato Lapenna al termine di un incontro che ha conosciuto anche momenti di alta tensione, poi rientrati".

A questo punto si attende la risposta della precedente dirigenza, se accetta la Vastese passa al gruppo di Cerulli, altrimenti, è inevitabile che proseguiranno i vecchi soci, anche se non resteranno tutti in quanto la famiglia Prospero ha già dichiarato a più riprese di essere uscita. Sarebbero eventualmente da chiarire le posizioni di Di Domenico, Salvatorelli e Bolognese.

Il tempo stringe, il 24 agosto è in programma il primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia.