L'operazione interforze avvenuta questa mattina a Vasto Marina, disposta dal questore di Chieti e condotta dal dirigente del Commissariato di Vasto Cesare Ciammaichella, ha bloccato anche l'operato di due venditori ambulanti di pesce sulla spiaggia di Vasto. I due non erano autorizzati ed "operavano contro le più elementari norme igieniche". Per questo gli uomini delle forze dell'ordine hanno sequestrato 50 kg. di pesce prima che questo potesse essere venduto ad incauti acquirenti.

Non è la prima volta che sulla spiaggia di Vasto vengono operati sequestri di pesce a venditori abusivi, che trasportano il prodotto in precarie condizioni igieniche. Qualche stagion fa venne addirittura fermata una persona che trasportava delle cozze in un improbabile stato di conservazione, all'interno di una carriola di quelle utilizzate in edilizia.