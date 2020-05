Notizie positive dallo stabilimento Pilkington Italia di San Salvo. L'azienda produttrice di vetro ha aderito al Programma Garanzia Giovani (Youth Guarantee Programme), piano per il rilancio dell’occupazione giovanile, come uno strumento importante per l’accesso nel mondo del lavoro.

Imprese ed istituzioni pubbliche sono coinvolte in modo fortemente integrato. In particolare, i Servizi per l’Impiego sono il riferimento iniziale presso cui recarsi ed iscriversi per iniziare un percorso personalizzato.

Per questo la Pilkington di San Salvo, "attenta alle esigenze del territorio, al fine di censire i profili di maggiore aderenza alle caratteristiche dei processi nelle sue linee di lavorazione, invita i giovani laureati in Ingegneria, segnatamente Meccanica, ad inviare i propri CV alla casella di posta elettronica UfficioSelezione@nsg.com".

L'invito, quindi, è rivolto ai giovani laureati in ingegneria meccanica del territorio, fino alla soglia dei 29 anni e 364 giorni (il requisito è non aver compiuto il 30esimo anno di età) che potranno quindi svolgere periodi professionalizzanti all'interno dell'azienda sansalvese.