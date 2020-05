Il 5 e 6 agosto a Furci ci saranno due appuntamenti organizzati dall'associazione La Pitech e dal Comune da non perdere. Si parte martedì 5 agosto, alle 18, con la quinta edizione del Palio del Borgo, originalissima corsa delle galline. Al raduno in piazza Beato Angelo da Furci ci sarà il corteo con cavalieri, musici e tutti i gareggianti. Poi, alle 19, il via alla gara, seguita dalla premiazione e dallo spettacolo medievale "Compagnia Rosso d'Aquila". Non mancheranno porcheta, dolci, vino e birra e l'intrattimento musicale di Dj Alfio.

L'appuntamento clou è quello di mercoledì 6 agosto, quando Furci farà un salto indietro nel tempo con la 7ª edizione di Borgo in sagra, un percorso itinerante nel centro storico del paese del Vastese tra degustazione di cinghiale, pasta, braceria e dolci e stands con prodotti tipici ed esposizione di artisti e artigiani.

A colorare la serata ci saranno tante postazioni di musica live con i Cortocircuito, gli UnderRoof, i Rota Temporis e i Balkan Bistrot Street Band. Lungo le vie del centro anche il falconiere Giovanni Granati, i duellanti della Compagnia Rosso d'Aquila e il caratterista medievale Messere Pitrio Lo Giullare.

Spazio anche ai gruppi locali di balli tradizionali, alla musica del Dj Alfio e all'intrattenimento per grandi e con gli artisti di strada, il mangiafuoco Tiziano Glitch e per concludere l'eccezionale incendio della Torre e del Palazzo fortificato.

L'apertura delle case è alle ore 18.

Per informazioni La Pitech Furci (sito) (facebook)