Sei carretti utilizzati per il trasporto delle merci da vendere in spiaggia ed una ingente quantità di salvagenti, canotti, pinne, maschere subacquee, racchettoni, palloni, giochi per bambini e così via. È molta la merce sequestrata oggi a Vasto, nel corso dell'operaizione interforze disposta dal questore di Chieti per reprimere l'abusivismo commerciale. Alle operazioni, dirette dal dirigente del Commissariato di Vasto Cesare Ciammaichella, hanno partecipato gli uomini del Commissariato, della Polizia ferroviaria, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, guardia costiera e Protezione civile per i supporti tecnici.

"Le attività di controllo - spiega Ciammaichella - sono state svolte sin dalla prima mattina tanto sul litorale vastese quanto sui treni in arrivo in stazione e sulle principali arterie di comunicazione stradale". In particolare l'attenzione delle forze impegnate nell'operazione si è concentrata nell'area Sic in località Buonanotte, dove era stato creato una sorta di accampamento-deposito tra le dune. Anche in passato in questa zona le forze dell'ordine erano intervenute per operare sequestri. Sono stati portati via numerosi carretti pronti per essere caricati con la merce da vendere sulla spiaggia vastese.

Oltre al materiale da spiaggia le forze dell'ordine hanno sequestrato 480 paia di occhiali da sole di marchi contraffatti e centinaia di capi di abbigliamento ancora in fase di inventario. Tutta merce pronta per essere venduta (e quindi acquistata da cittadini e turisti) sulle spiagge e sul lungomare. "Sono state identificate 23 persone - conclude il vice questore - alcune delle quali verranno segnalate all'autorità giudiziaria per i reati di competenza".