Lo Juventus Club San Salvo scende in campo per aiutare LOrenzo Costantini. "Apprendiamo dal sito ufficiale della Onlus “Lorenzo facci un goal” lo strepitoso successo della raccolta fondi necessari a Lorenzo per intraprendere le cure necessarie alla guarigione dalla malattia che lo ha colpito.

La gente solidale, il cuore e l’animo delle persone sensibili , il territorio hanno fatto goal. Si sono raccolti i 450.000 Euro necessari e Lorenzo partirà per gli Stati Uniti per segnare il punto partita.

Anche lo Juventus Club DOC San Salvo G. Scirea, con il suo neonato Gruppo Rosa, ha voluto impegnarsi ed essere presente nel nostro Comune con la raccolta delle donazioni a favore della giovane promessa del calcio.

Rappresentanti del Gruppo Rosa - Juventus Club San Salvo sono state presenti negli ultimi giorni presso le principali manifestazioni estive organizzate (e per questo si ringraziano gli organizzatori per la disponibilità) per raccogliere donazioni da parte della gente comune.

Quanto raccolto sarà devoluto alla Onlus, unitamente al ricavato di precedenti iniziative del gruppo che il Direttivo e il presidente del club hanno fortemente sponsorizzato andassero a favore di Lorenzo. Auguri a Lorenzo per la sua partita della vita, e che tanti altri goal come questo possano essere segnati, a partire da oggi!".