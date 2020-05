Sabato 2 agosto è in programma la cerimonia di intitolazione del Milan Club Palmoli a Peppino Cieri, tifoso rossonero, amico di tutti e ragazzo pieno di vita, tesserato del club, venuto a mancare prematuramente qualche mese fa.

Il programma prevede alle 11.00 la santa messa in piazza Umberto, seguirà l'intitolazione della sede del Milan Club e un buffet di ringraziamento.

La giornata proseguirà poi con il pranzo (su prenotazione, 30 €) presso l'agriturismo 'Montefreddo': sarà l'occasione per ringraziare Francesco Nero per i dieci anni di incarico come presidente del Milan Club Palmoli.

Alle 20 infine nello stadio 'Alberto Cieri' si disputerà una partita di beneficenza in onore di Peppino Cieri. Il ricavato della partita verrà devoluto all'associazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

Per informazioni

Francesco Nero 348 7311389

Leonardo Maiale 347 6819157