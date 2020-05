Piazza San Vitale ha ospitato la terza edizione della “Festa del Ritorno e del Benvenuto”, un’occasione di festa, musica e di riflessione dedicata agli emigranti che in questi giorni estivi sono tornati per trascorrere alcuni giorni di riposo tra i loro cari a San Salvo.

Il Comune di San Salvo, e in particolare l’Assessorato alla Cultura, ha voluto ricordarli con questo momento di festa che ha visto l’esibizione del Complesso bandistico Città di San Salvo, diretto dal maestro Maria Elena Gabriele, del Coro del Centro diurno anziani “San Salvo In… Canto”, diretto dal maestro Loredana Miscia, e della cantautrice e chitarrista Lara Molino.

Nel corso della serata l’assessore Giovanni Artese ha ricordato il gemellaggio con la città australiana di Swan che ha avuto inizio nel 2001. Cinque studenti delle scuole superiori cittadine partiranno alla volta dell’Australia dal 21 agosto al 3 settembre prossimi, per continuare lo scambio culturale tra le due città. Due di loro, Christian Natale (classe terza del Liceo Scientifico) e Concetta Di Nardo (classe terza Istituto tecnico economico) hanno condiviso con il pubblico presente le emozioni di questa esperienza voluta dall’Amministrazione comunale.

Nel corso della serata è risultata molto interessante e stimolante per gli spunti di riflessione l’intervista a Martina Brescia, che lo scorso anno si è laureata presso l’Università di Macerata in storia contemporanea discutendo una tesi su “San Salvo, alla riconquista dell’identità”.

Sono state citate Olga, Lily e Susana nipoti di Vitale Palazzotti emigrato in Argentina nel 1910 a Concordia, che in questi giorni sono giunte a San Salvo alla ricerca delle origini del loro nonno.

Infine sono stati ricordati gli emigranti Donato Camicia, Elvira Colombaro, Rocco Bevilacqua e Giovani Palmieri. Città di San Salvo capace di essere tollerante e accogliente con le comunità straniere che si sono insediate in città ed è stata evidenziata l’attivitò dell’Associazione culturale romena Decebal per le attività svolte a San Salvo per promuovere l’integrazione.