Ha fatto il suo ingresso questa mattina nel porto di Punta Penna il Galatea, nave idrografica della Marina Militare italiana, che si occuperà si svolgere le operazioni di rilievo idrografico del Porto di Vasto. "Un lavoro di primaria importanza - commenta il TV Giuliano D'Urso, che ha dato il benvenuto all'equipaggio della nave - perché rappresenta la fase fondamentale di raccolta dei dati sulla cui base si disegna e si aggiorna la cartografia nautica nazionale. L’idrografia crea dunque il presupposto della sicurezza per ogni attività che si svolge in mare.

Questa è l'attività che sta impegnando la nave idrografica Galatea della Marina Militare al comando del TV Alessio Sabatini, giunta a Vasto con l’obiettivo di effettuare i rilievi batimetrici necessari alla redazione della nuova carta nautica del Porto di Vasto fortemente richiesta non solo dal cluster marittimo ma da diversi armatori, noleggiatori e P & I".

Proprio in questi giorni c'è un intenso traffico di navi in entrata e uscita, con notevole impegno del personale militare e civile affinchè tutto si svolga al meglio. "Preziosissimo dunque - spiega D'Urso - il lavoro delle navi idrografiche e del personale qualificato: non solo lo scandagliamento dei fondali marini per la definizione della batimetria (misura della profondità), tanto cara ai naviganti, ma anche il rilievo di tutto ciò che costituisce ausilio alla navigazione (fari, boe, segnalamenti, punti cospicui etc.).

Sfruttando le condizioni meteorologiche più favorevoli della bella stagione si porta a termine la fase di acquisizione dei dati che vengono successivamente elaborati e forniti, nel corso dell'inverno, all'Istituto Idrografico che aggiorna e produce la documentazione ufficiale, indispensabile per una navigazione sicura".

Fino all’11 agosto Nave Galatea sarà nel porto di Vasto ormeggiata presso la Banchina di “Riva” e sarà disponibile per le visite a bordo da parte della popolazione nei giorni di sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30. Sarà possibile visitare il ponte di Comando, la centrale Operativa Idrografica ed i locali di vita della nave. Nei medesimi orari Sarà altresì visitabile la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo.

Nave Galatea è una nave Idro-Oceanografica appartenente alla classe “Ninfe”, classe costituita da due unità, l’Aretusa ed il Galatea. Le due “Ninfe”, insieme alla terza unità del servizio idrografico, Nave Magnaghi, costituiscono il principale strumento di lavoro “in mare” per il personale idrografo della Marina Militare, molto spesso in sinergia con il mondo universitario e con enti di ricerca scientifica ed ambientale. Il suo abituale porto di assegnazione è La Spezia.

Dalla data di consegna alla Marina Militare, avvenuta nel 2002, Nave Galatea ha svolto, e continua a svolgere, attività molteplici nei due settori idrografico ed oceanografico con due obiettivi fondamentali: rendere sicura la navigazione, attraverso l’aggiornamento della documentazione nautica, ed accrescere il patrimonio scientifico del Paese per mezzo della collaborazione con Enti di ricerca nazionali ed internazionali. Numerose, infatti, sono le collaborazioni con il mondo scientifico, in particolare quelle con gli Enti di Ricerca civili, quali ad esempio ENEA (Centro Ricerche Ambiente Marino), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), I.S.MAR. (Istituto di Scienze Marine) e MI.B.A.C.T. (Ministero dei Beni Culturali e del Turismo).

Tra le tante attività svolte Nave Galatea ha partecipato:

- nel 2012 alle operazioni congiunte di ricerca e determinazione del fondale marino a seguito dell’affondamento della Costa Concordia (Isola del Giglio);

- nel 2013 alla Giornata Mondiale dell'Idrografia nel porto di Montecarlo (Principato di Monaco);

- sempre nel 2013 ad attività Idro-Oceanografica nel Mar Tirreno e Mar Ligure, conducendo simultaneamente alla annuale Campagna Idrografica, attività a carattere scientifico con importanti centri di ricerca, atenei italiani e MI.B.A.C.T. (cosiddetto impiego “dual use” dell’Unità navale).

Con decorrenza 14 ottobre 2013 Nave Galatea dipende organicamente ed operativamente, per il tramite del Comando del Terzo Gruppo Navi Ausiliarie (COMGRUPAUS TRE) ed il Comando delle Forze di Contromisure Mine e delle Forze Ausiliarie (COMFORDRAG/COMFORAUS), dal Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV).