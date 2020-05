Una grande serata in musica quella trascorsa ieri sera presso i Giardini d’Avalos in compagnia del Rosalia De Souza Quartet, nella prima delle tre serate della rassegna musicale “Vasto in Jazz”. Ad esibirsi la grande artista di origine brasiliana dalla lunga carriera canora in Italia e nel mondo, accompagnata da Ivano Sabatini al contrabbasso, Maurizio Di Fulvio alla chitarra e Giacomo Parone alle percussioni. Un repertorio di musica brasiliana ha allietato i tanti giunti nella meravigliosa location. Una numerosa presenza di pubblico tanto che l’ingresso alle 21:30 è stato chiuso per esaurimento posti, con il dispiacere di coloro i quali erano giunti per godersi lo spettacolo. Oltre ai brani più noti, molto del repertorio esibito ieri sera viene dall’album dell’artista brasiliana “D’Improvviso” inciso e pubblicato nel 2009.

Dopo l’esibizione durata all’incirca un’ora e mezza, gli applausi calorosi della platea hanno invitato il quartetto ad esibirsi con altri brani, uno dei quali richiesto da una ragazza del pubblico che si è avvicinata alla De Souza chiedendole di riproporlo. Sicuramente un grande riscontro da parte degli appassionati della musica del genere in questione che fa ben sperare per il proseguimento della stagione musicale estiva. Domani alla stessa ora sarà la volta de “Lorenzo Tucci Trio” composto da Claudio Filippini al pianoforte, grande talento che si sta affermando sulla scena italiana del jazz, Lorenzo Tucci alla batteria e Luca Bulgarelli al contrabbasso.

Silvio Laccetti