È stata una scena da film quella a cui hanno assistito gli automobilisti che si sono trovati a transitare ieri in corso Mazzini, nei pressi del semaforo che regola l'incrocio con via Pitagora. Chi ha visto la scena riferisce che, attorno alle 18, improvvisamente due persone sono piombate rincorrendosi in strada. L'inseguitore aveva in mano un oggetto, forse un mattone, con cui voleva colpire il giovane che stava inseguendo. Una volta in mezzo al traffico sono finiti contro l'auto su cui viaggiava una famiglia che si è trovata, suo malgrado, a dover assistere da vicino alla violenta colluttazione.

Il traffico andato in tilt con gli altri automobilsiti spaventati da quel che stava accadendo davanti ai loro occhi senza riuscirne a capire le motivazioni. Anche molti residenti e commercianti della zona sono stati richiamati dalle urla in strada, inizialmente si pensava che l'aggressione fosse avvenuto ai danni di un automobilista (come erroneamente riportato nella prima stesura dell'articolo), salvo poi comprendere che i due erano arrivati in strada a piedi da una strada limitrofa. Qualcuno ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, con i carabinieri che sono giunti sul posto.

Alcune delle persone, in particolare delle donne, tra cui alcune turiste, sono scese dalle auto per cercare di porre freno alla violenza e soccorrere il ferito che, insanguinato, è stato accompagnato in pronto soccorso, dove sono state medicate le ferite, giudicate non gravi. All'origine dell'episodio sembrerebbero esserci cause legati ai rapporti familiari, aggressori e aggredito sono accomunati da rapporti di parentela. Secondo alcune testimonianze quanto accaduto ieri pomeriggio fa seguito a diversi episodio avvenuti in passato, fino ad un violento litigio tra le parti che già due notti fa aveva portato l'intervento della Polizia. Sull'episodio è il Commissariato di Vasto ad eseguire le indagini per accertare esattamente cosa sia accaduto in questa vicenda ancora dai contorni sbiaditi.