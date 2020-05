Appuntamento questa sera, martedì 29 luglio alle ore 20 (inizio dello spettacolo ore 21), quando si apriranno i cancelli dell'arena delle Grazie per il Concorso Musicale "Pensa Ridi Contest". Sei band provenienti da tutta Italia si sfidano con i loro brani e il vincitore si esibirà all'interno di "Pensa Ridi Canta", manifestazione che dal 5 al 7 agosto ospiterà personaggi come Vittorio Sgarbi, Filippo Graziani, Romina Falconi, Cesare Lanza, Donato Di Campli.

Tutti gli eventi sono ideati e realizzati da SpettacoLab di Vincenzo Scardapane. Il Contest Musicale e "Pensa Ridi Canta" saranno ripresi dalle telecamere di AB Channel, tv con copertura nazionale e Sky 835, e diventeranno un programma televisivo. Il "Pensa Ridi Contest" di martedì 29 luglio è un'occasione di festa e un ritrovo per tutti i giovani e meno giovani che condividono la passione per la Musica. Sarà allestita anche un'area ristoro all'interno dell'Arena delle Grazie, per permettere al pubblico di cenare prima e durante lo spettacolo.

La conduzione è affidata allo speaker Max De Angelis (Radio2 - RadioMondo) con la bella vastese Natascia Palladinetti, partecipante della scorsa edizione di Miss Italia.

Concorrenti in gara:

Osc2x (Bologna)

MAURI DI* (Pratola Peligna)

Eugenio Paludi (Pescara)

Roberto Biagiotti & The Big Broad Beans (Roma)

The Lacklands (Vasto)

Chiara Sorbo dei Dorian Moode (Roma)

Nel corso della serata saranno protagonisti anche i "LIFE" di Stefano De Libertis con Michael Zappitelli, fuori concorso con il brano "Lady" dedicato alla difficile situazione che stanno attraversando i 382 dipendenti della Golden Lady di Gissi. Verrà inoltre presentato il videoclip di Andrea Spada, talentuoso del Caisa Drum.

In Giuria diversi addetti ai lavori, persone esperte di musica, tra gli altri:

Andrea Del Castello, musicologo e autore del libro "Mark Knopfler. Il crogiolo dei generi culturali", unica biografia italiana autorizzata dai Dire Straits.

Damiano Rossetti, autore -compositore e vincitore SongWriter BillBoard 2007 con "Cure Project" e "Opera Glasses".

Gianni Quagliarella, giornalista di Radio Delta 1 e Il Messaggero.

Maurizio Notturno, esperto di musica italiana e cantante.

Mattias Stolzenfels, musicista

Biglietto: 5 €

Prevendita:

Infobox Stella Maris (Vasto Marina)

SpettacoLab (Vasto - Piazza Rossetti 46) 339 334 46 74 – 342 944 55 06