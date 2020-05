Il Cupello Calcio è la prima delle squadre vastesi di Eccellenza ad ufficializzare i nuovi acquisti per la stagione 2014/15. "Si tratta di giocatori importanti che hanno sposato in pieno il progetto e abbassato di molto le pretese economiche", spiega il presidente Oreste Di Francesco.

Sono stati tesserati dai rossoblu, che saranno allenati da mister Giuseppe Di Francesco, i difensori Vincenzo Benedetti ('90) e Fabiano Berardi ('94), il centrocampista Daniele Avantaggiato ('89) e l'attaccante Roman Torres ('85), tutti nelle fila della Vastese la scorsa stagione.

Per Berardi e per l'argentino, autore di 11 gol nell'ultimo campionato, si tratta di un ritorno a Cupello, al quale era stato vicino nel dicembre 2012 anche Avantaggiato.

Tra i confermati del precedente campionato il difensore Emidio Antenucci ('93) ex Virtus, con lui rimarrà anche l'attaccante ex United Giuseppe Zara ('93). La società rossoblu nei prossimi giorni proseguirà le trattative per allestire una squadra in grado di centrare una tranquilla salvezza. A giocare nel Casalbordino andrà il difensore Giuseppe Fiermonte ('95), dove ritroverà i suoi compagni allo United, Mirolli e Lombardozzi, oltre a Di Pasquale e Sputore, ex Virtus.

L'inizio della preparazione è fissata per lunedì 4 agosto al campo sportivo comunale di Cupello.