Il Casalbordino ha deciso, il prossimo anno giocherà in Prima Categoria. Dopo aver lanciato un sondaggio tra tifosi e simpatizzanti il club del patron Alessandro Santoro ha scelto di non fare domanda di ripescaggio in Promozione, si punterà a tornare nella categoria superiore, dalla quale i giallorossi sono assenti da 24 anni, sul campo.

Il testo del comunicato ufficiale. "La società Apd Casalbordino (matr. 932223), con il presente comunicato rende edotti i propri tesserati, i sostenitori, gli appassionati e gli organi di stampa circa la decisione maturata di partecipare a campionati organizzati dalla LND Comitato Regionale Abruzzo e nello specifico a quello di Prima categoria invece che di Promozione.

Grande partecipazione ha avuto il sondaggio da noi proposto al fine di partecipare tutti alla decisione, ben oltre 150 cittadini hanno espresso il proprio parere di cui 111 con indirizzo ben distinto. Di questi il 63,1% hanno preferito giocare nella stagione 2014/15 in Prima Categoria con l'obiettivo di lottare per il vertice della classifica.

L'Apd Casalbordino, nel sottolineare il ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto dare il proprio contributo all'iniziativa consultiva, intende esprimere il proprio parere a riguardo.

Pensiamo che i traguardi raggiunti e le grosse soddisfazioni siano quelli conquistati con il sacrificio, lo spirito di abnegazione, l'appartenenza, il sudore ed il duro lavoro; requisiti necessari affinchè si possa assaporare appieno il gusto di una conquista cosiccome può essere per noi il campionato di Promozione.

Il messaggio che vogliamo trasmettere con la nostra decisione è quello per cui nulla ci è dovuto o si può acquistare con il vil danaro, quanto quello che si può conquistare con l'onore del risultato ottenuto sul campo che è, e deve restare, l'unico arbitro dei meriti e dei demeriti attribuibili ad una società.

L'occasione di questa decisione ci sarà gradita per intensificare gli sforzi con la nostra Juniores Regionale affinchè possa essere questa la fucina per i prossimi successi in tinta giallorossa.

Certi di aver allestito un progetto avente solide basi e per questo molto competitivo e sicuri che la nostra gente saprà comprendere appieno la nostra voglia di vincere, rifiutando per questa stagione la possibilità di partecipare al campionato di livello superiore, confermiamo la partecipazione al prossimo torneo di Prima Categoria, girone B.

E' dal 1991 che la agognamo, ragazzi...andiamo a prenderci questa vittoria!!!"