Il 29 luglio resterà a lungo impresso nella memoria di Alessandra Di Tizio e Gaia Genovesi che, a Jesolo, salgono sul podio del Trofeo delle Regioni di beach volley conquistando una bella medaglia di bronzo. La coppia vastese ha battuto nella finale 3°-4° posto la coppia del Lazio al termine di una gara intensa ed equilibrata. Ma la grinta di Gaia e Alessandra ha avuto la meglio. Del resto l'avevano detto alla vigilia: "Al tie break non perdiamo mai". E così è stato.

L'intervista della vigilia a Di Tizio e Genovesi (clicca qui)

Un cammino perfetto per le due atlete della BCC San Gabriele Volley nel torneo nazionale. Solo le Marche, nella semifinale, hanno regalato un dispiacere alle due beachers vastesi guidate in panchina da Maria Luisa Checchia con la preziosa collaborazione di Caterina De Marinis. Ma poi, nella sfida per la medaglia, Di Tizio e Genovesi hanno trovato la forza di superare la delusione per la semifinale vinta con la consapevolezza che un bronzo è comunque un risultato da incorniciare.

Lo è ancora di più pensando che solo da quest'estate hanno iniziato a giocare insieme sulla sabbia (mentre ormai lo fanno da anni nell'indoor) e che si sono guadagnate la possibilità di disputare il Trofeo delle Regioni al tie break della sfida decisiva "in famiglia" con le sorelle Di Ruscio. Sorridono Alessandra e Gaia, sorridono i loro allenatori, Ettore Marcovecchio, Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis. E sorridono anche tutti gli atleti che per tutti i mesi estivi (e non solo) sono sulla spiaggia vastese per amore di questo sport.

L'Abruzzo sorride anche per il secondo posto di Edgardo Ceccoli (già presente lo scorso anno al TdR) e Paolo Cappio. Bilancio più che positivo per il beach volley regionale, quindi, che oggi ha nell'ortonese Paolo Nicolai la sua punta di diamante a livello internazionale.