Sono state consegnate lunedì mattina al Corpo della Polizia municipale di San Salvo due biciclette elettriche a pedalata assistita. E’ solo una delle novità che l’Amministrazione comunale di San Salvo ha avviato per riorganizzare l’attività di controllo del territorio.

Le biciclette sono equipaggiate per poter effettuare il pattugliamento con una serie di accessori per consentire un miglior servizio. In particolare l’attività verrà svolta nel centro cittadino e alla marina di San Salvo.

"Siamo impegnati a creare le migliori condizioni – ha spiegato il sindaco Tiziana Magnacca – per consentire alla polizia municipale di poter lavorare con mezzi e strumenti idonei. Con la dotazione delle biciclette avremo la possibilità di effettuare maggiori controlli con servizi più snelli risparmiando e operando in maniera più rispettosa dell’ambiente. E’ anche un segnale di quanto sia importante la mobilità sostenibile".

Tra le novità per rendere più moderno il Corpo della Polizia municipale, dopo la dotazione delle armi, in arrivo la collocazione in alcuni quartieri delle garitte per una presenza più costante e continua degli agenti in Città.

Le biciclette consegnate sono state acquistate dalla Maggioli e sono le prime che sono state assegnate con questo equipaggiamento in Abruzzo.