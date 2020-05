Una tavolata lunga 130 metri che possa ospitare fino a 400 persone per una serata da ricordare. È l'idea lanciata dalla condotta Slow Food del Vastese ieri sulla sua pagina facebook. In diverse località italiane sono state organizzate lunghe tavolate, ovviamente con menu a base di pesce, sulla spiaggia. Così a Raimondo Pascale e soci è venuto in mente di proporre anche a Vasto qualcosa di simile. Non sarà la sabbia ma il molo dei trabocchi a Punta Penna ad ospitare i 400 commensali che potranno partecipare all'evento. Lo scenario sarà suggestivo, da un lato il porto sovrastato dal faro, dall'altro una delle più belle spiagge della costa adriatica.

Nel post pubblicato su facebook si legge "Aperitivo al tramonto, menu marinaro della tradizione con i migliori chef di Vasto", che saranno quindi coinvolti nella serata. La data scelta è quella dell'8 agosto, con inizio alle 19.30 ed è stata già fissata una quota di partecipazione, 40 euro. Chi volesse conoscere i dettagli può scrivere all'indirizzo email slowfoodvastese@libero.it.