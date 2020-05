È terminata giovedi 22 luglio la prima fase del 1° Torneo Cittadino di Calcio a 7 della Città del Vasto. Grande spettacolo di gioco e grande partecipazione di spettatori che con entusiasmo hanno seguito le due semifinali che hanno visto la vittoria del Real 167 contro Virtus Lentella e la vittoria di Scommesse Italia contro il Repubblica della Boca.

Anche in questa occasione si sono messi in mostra alcuni calciatori che hanno disputato diversi anni tra i professionisti e in queste semifinali si sono distinti Stefano Crisci ex Parma e Domenico Sambrotta ex Pescara,a dimostrazione dell’alto livello tecnico del Torneo.

Le finali per il 3° e 4° posto si disputeranno martedì 29 luglio alle ore 20.00, mentre la finalissima tra Real 167 allenata da Domenico Travaglini contro Scommesse Italia allenata da una delle bandiere del calcio Vastese Michele De Foglio si disputerà sempre martedì 29 luglio alle ore 21.00 sul campo sportivo San Paolo.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che sono riusciti a rivitalizzare il quartiere San Paolo con la presenza serale di tantissima gente, soprattutto di intere famiglie che hanno trascorso piacevolmente tante serate all’insegna del divertimento e della passione per il calcio.