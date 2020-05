Torna l'appuntamento con Pesce in Sagra, manifestazione organizzata presso l'Oratorio salesiano di Vasto. Due serate, 1 e 2 agosto, dedicate al cibo e al divertimento. Si potrà gustare il piatto sagra, con cavatelli ai frutti di mare e frittura, oltre a tante altre specialità gastronomiche preparate dai volontari che sono già al lavoro da giorni.

Le serate saranno accompagnate dal ballo. Venerdì 1 scenderanno in pista le migliori scuole caraibiche della zona: Rebelde, con Pasquale Venturini, Non solo caribe, di Rino e Incoronata Mileno, Salsabor, di Giovanni Cappella e Antonia Mattiace, Emozioni latine, di Luigi Iavicoli, Cuori Latini, di Luigi Ricciardi, con le musiche del dj El Guapo Loco. Sabato sera toccherà invece a Michele e Michelina La Palombara animare le danze, con la musica del dj Ralf. Inoltre, negli spazi di via San Domenico Savio, ci sarà un'area dedicata ai bambini con gonfiabili e pista di mini quad. L'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza.