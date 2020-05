Tra i tanti appuntamenti della stagione estiva c'è spazio anche per la cultura e, perchè no, per l'economia. Nel cartellone della Mattioli Summer School, organizzata da VastoScienza e Liceo Scientifico Mattioli di Vasto, oltre ai vari corsi che stanno coinvolgendo tanti ragazzi, sono state inserite due conversazioni di economia con Alessandro Cianci, dottorando e assistente alla cattedra di Politica Economica presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ad aprire la serata, presso la Pinacoteca di palazzo d'Avalos, un brano, Money dei Pink Floyd, eseguito da Francesco Valente alla chitarra con la voce di Maddalena Miri. La professoressa Rosa Lo Sasso, presidente di VastoScienza, ha introdotto l'intervento di Cianci, ricordando lo spirito della Summer School che, nei mesi estivi, offre agli studenti la possibilità di seguire corsi di specializzazione spaziando tra diverse discipline, dalla genetica all'architettura, passando per il giornalismo, fino alla vela.

Il percorso di Cianci, di fronte ad un pubblico di tutte le età, è partito dall'analisi dei cicli economici, ognuno caratterizzato da un'importante (a volte anche quasi banale) scoperta tecnica o tecnologica, per arrivare a concentrarsi sugli ultimi due secoli, in cui le teorie degli economisti hanno dovuto per forza di cosa essere mutate. Una trattazione brillante, punteggiata dagli intermezzi musicali di Valente e Miri, anche con punte "romantiche" quando, parlando dell'affondamento del Titanic come emblema di una fase storico-economica cruciale, i due giovani si sono lanciati nella celebre colonna sonora del film con Leonardo Di Caprio.

Passando dalla macchina al vapore, per l'elettricità e le onde radio, fino alle tecnologie dei giorni nostri che hanno portato alla globalizzazione, Cianci ha sottolineato come il progresso economico sia derivato sempre da un progresso tecnologico. Lo sguardo sul presente e, soprattutto, sul futuro, lascia senza risposta tante domande, sottolineando come "si torna oggi al pensiero keynesiano (da lui sostenuto) di politiche espansive per poter uscire dalla crisi".

Le conversazioni di economia vivranno un altro appuntamento, l'11 agosto, presso i giardini d'Avalos (confidando nel bel tempo). Il tema, già sfiorato da Cianci nel primo incontro sarà "Dal baratto all’Euro, storia di una moneta", con curiosità e aneddoti legati alla nascita del denaro come base dell'economia.