Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10 sulla statale 16, all'incrocio con la strada che conduce all'Incoronata.

Due le vetture coinvolte, una Lancia Ypsilon con a bordo 4 giovani che stava per svoltare verso l'Incoronata e una Lancia Musa sulla quale viaggiava in direzione opposta una donna che è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi.

La circolazione ha subito dei rallentamenti. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e polizia stradale. Dopo i rilievi la situazione è tornata alla normalità.