In occasione della nuova illuminazione artistica esterna della torre civica, sabato 2 agosto 2014, nella suggestiva piazza Umberto I di Casalbordino, è in programma un maestoso concerto celebrativo, con il soprano Maria Dragoni (Premio “Maria Callas” Eurovisione 1984), Roberto Cresca tenore, il coro lirico nazionale rumeno e la grande orchestra russa di Udmurtia. Dirige il M° Leonardo Quadrini, presenta Tonino Berardinelli.

Un appuntamento che si ripete ormai da anni. Nella scorsa edizione era presente anche l'ambasciatore della Repubblica di Corea, in occasione delle celebrazioni per il 150° di Gabriele D’Annunzio e il 200° di Giuseppe Verdi.

Sarà una serata di grande spessore musicale anche quest’anno con il qualificato repertorio proposto.

Per prenotarsi è necessario recandosi in piazza Umberto I, dove è allestito un punto di informazione. Per contatti, sponsorizzazioni e prenotazioni rivolgersi a Carlo Della Porta 334.5379680 e a Paolo Di Risio 333.1242122.