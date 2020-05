Tornano le Passeggiate musicali del Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto". Vastesi e villeggianti avranno l'occasione di ascoltare i più bei brani della tradizione vastese e abruzzese eseguiti dal Coro nella magnifica cornice del centro storico di Vasto by night.

I brani che verranno eseguiti sono raccolti nel CD “Ci stave 'na vote” che il coro ha inciso in occasione del 40° anno di attività. Due serate per scoprire, un canto dopo l'altro, le bellezze della nostra città, l'appuntamento per la prima Passeggiata musicale è per lunedì 28 luglio alle ore 21.45 davanti alla Cattedrale di San Giuseppe.

Il secondo appuntamento è per lunedì 4 agosto sempre alle ore 21.45 davanti alla Cattedrale di San Giuseppe.