Da A.B. riceviamo e pubblichiamo la segnalazione in merito alle condizioni in cui versa il laghetto della villa comunale di Vasto.

"Il laghetto della villa comunale è in pessime condizioni. Ieri sera si vedevano schiuma e sporcizia. Non so da quanto tempo si trovi in queste condizioni, ma non è una bella immagine quella che hanno davanti coloro che si trovano a passare da quelle parti, soprattutto i turisti".





A.B.





Ricordiamo ai lettori che "il Comune di Vasto informa che per le segnalazioni si può scrivere, con un indirizzo di posta elettronica certificata, a: comune.vasto@legalmail.it oppure recarsi presso l’Ufficio del Protocollo comunale in Piazza Barbacani, 2. Entrambe le procedure garantiscono la Pubblica Amministrazione della veridicità delle segnalazioni e dell’attendibilità della fonte informativa. Inoltre, sempre in una logica di ascolto e di partecipazione, sono attivi i canali sociali Facebook e Twitter del Comune di Vasto".