Non capita certo tutti i giorni di potersi esibire in un festival internazionale nella propria città. Ai Might at night, Liliana Aurora Desiati e Valerio Ebert, è andata bene perchè ieri hanno avuto l'occasione di salire sul palco dell'Arena alle Grazie per aprire la seconda serata del Vasto Siren Festival. Ad accoglierli un discreto pubblico, arrivato per scoprire le interessanti realtà musicali italiane proposte nella locatin dell'Arena. Ovviamente sotto il palco anche tanti amici che seguono da tempo il percorso artistico dei Might at night.

Il maltempo aveva provato a metterci lo zampino, con il temporale pomeridiano che ha bloccato la fase delle prove, costringendo Liliana Aurora e Valerio ad esibirsi senza aver potuto regolare i volumi. Ma ci sono voluti pochi istanti per trovare l'intesa con i tecnici e dare il via all'intensa esibizione. Hanno proposto i brani pubblicati lo scorso ottobre che hanno segnato una svolta decisiva nel loro percorso artistico, tanto da aver convinto gli organizzatori del Siren Festival ad inserirli in calendario. Al termine dell'esibizione abbiamo ascoltato dalle loro voci le emozioni di questa giornata.