Erano in tanti ieri sera in piazza del Popolo ad applaudire l'esibizione dei Mogwai che ha chiuso la seconda serata del Vasto Siren Festival. Più di qualcuno aveva già indossato il k-way dopo che raffiche di vento e qualche goccia di pioggia avevano fatto temere per l'arrivo di un temporale. E invece il meteo, in un'estate caratterizzata più dalla pioggia che dal sole, è stato clemente lasciando invariato il calendario delle esibizioni, eccezion fatta per le Sunset Sessions del pomeriggio a Vasto Marina, cancellate per via del maltempo, con qualche concerto recuperato poi all'Arena. La seconda serata del Festival era stata aperta dai vastesi Might at Night, all'Arena alle Grazie. Nello spazio con ingresso gratuito si sono esibite interessanti band del panorama italiano come Tiger! Shit! Tiger! Tiger!, Joycut e Camilla Sparkss. Il palco allestito al'interno del palazzo d'Avalos ha dapprima ospitato i Tycho e poi i Fuck Bottons. Entrambe i concerti hanno fatto registrare il pienone, con il cortile del palazzo Marchesale che a stento è riuscito a contenere quanti volevano partecipare. Nei giardini di palazzo d'Avalos prima l'incontro "Siren Fest racconta gli altri '70", poi la suggestiva esibizione di Thony. Anche chi non ha assistito ai concerti del Siren Festival ha potuto calarsi nell'atmosfera musicale di questi giorni. Infatti i negozi del centro, che hanno omaggiato la manifestazione con vetrofanie a tema curate dal Consorzio Vasto in Centro, sono rimasti aperti fino a tardi. Inoltre ad animare le vie della città c'erano gli allegrei e bravi Pink Puffers.

Gli eventi più attesi sono stati quelli del palco principale su piazza del Popolo, che ancora una volta si è rivelata una location più che adatta per ospitare concerti. E, se in passato i generi musicali erano stati più "tranquilli", questa volta anche il rock e le sue derivazioni hanno trovato posto nella terrazza che si affaccia sul mare. Apertura affidata ad Alexis Taylor, seguito da un applauditissimo John Grant. Poi è stata la volta dei Mogwai, che hanno richiamato tantissimi fans per questa occasione. La loro esibizione, iniziata puntuale alle 23.45, è stata un crescendo con un connubio di suoni e luci che ha entusiasmato il pubblico del Festival, giunto da tante località italiane e in gran numero anche dall'estero. La serata si è conclusa con i di set di Jd Samson (in via Adriatica invece che alla marina) e di Lady Maru e Umberto Palazzo, altro vastese nel cartellone del Siren Festival. Oggi sarà una speciale esibizione dell'organista Anna Von Hausswolff, alle 13 nella cattedrale di San Giuseppe, a far calare il sipario si questa prima (e si spera ce ne siano altre) edizione del Vasto Siren Festival.