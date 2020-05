Domenica 27 luglio, alle ore 21.30, in piazza San Vitale a San Salvo, si terrà la 3ª Festa del ritorno e del benvenuto.

Come è accaduto nelle precedenti manifestazioni, la festa costituirà l’occasione per salutare gli immigrati sansalvesi che tornano per le vacanze in città e gli immigrati che giungono in città da decine di altri paesi del mondo in cerca di lavoro e di integrazione.

In un momento difficile come questo, diventa più complesso il fenomeno migratorio ed anche la nostra realtà di San Salvo torna ad essere luogo di emigrazione ed immigrazione insieme. In particolare sono i giovani laureati che lasciano la cittadina (spesso temporaneamente) alla ricerca di un lavoro professionalmente ed economicamente più rispondente alle aspettative.

Alla manifestazione parteciperanno il Complesso bandistico “Città di San Salvo”, il coro “San Salvo in…canto” e la cantautrice Lara Molino.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la adiacente Casa della cultura - Porta della Terra.