Oltre quattro chilometri in direzione nord, due sulla direttrice Vasto-Vasto Marina. Code lunghissime e riviera intasata di auto stamani lungo il tratto vastese della statale 16.

E' caos all'incrocio tra la provinciale Istonia e la statale 16 e all'intersezione tra quest'ultima, via Puccini e via Donizetti, il crocevia che conduce alla spiaggia di Vasto Marina. Qui, infatti, i sematori sono rossi in tutte e quattro le direzioni. Automobilisti indispettiti dalle lunghe attese, quando si accorgono del guasto all'impianto semaforico, lo segnalano col clacson ai predecessori.

"Quaranta minuti per scendere da piazza Verdi fino a qui", protesta il professor Nicola Bevilacqua, alla guida della sua Fiat Croma, all'incrocio tra l'Istonia e la statale adriatica. "Qui siamo incolonnati fino a San Salvo Marina", racconta Tiziano Longhi, che ha inviato a Zonalocale.it la foto della coda formatasi nella zona meridionale.

Di recente il semaforo era andato già in tilt diverse volte, ma quella di oggi, in piena stagione estiva, è una mattinata di disagi per automobilisti e residenti.

La situazione torna alla normalità attorno alle 12:40. I semafori ora sono a lampeggio.