Attimi di paura ieri notte in via dei Conti Ricci. Era da poco passata l'1 quando un forte rumore ha colto di sorpresa i residenti di una palazzina di via dei Conti Ricci. Subito i residenti del palazzo sono scesi in strada per capire cosa fosse successo. Una Ford C Max, guidata da una donna di 34 anni, si era schiantata contro il muro di recinzione del palazzo distruggendone un'ampia porzione e la ringhiera di protezione. L?auto, in seguito all'impatto, si è ribalatata finendo la sua folle corsa coricata su un fianco. Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano altre vetture. Sul posto sono giunti gli agenti della volante del Commissariato di Vasto e i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'asilo.

La guidatrice, soccorsa da persone che si trovsvano in zona e che hanno poi dato l'allarme, dopo essere scesa dall'auto, è stata portata poi al San Pio da Pietrelcina per gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione la vettura percorreva via dei Conti Ricci, provenendo dal Cimitero, quando la donna ha perso il controllo nel tratto rettilineo. L'impatto contro la recinzione è stato frontale, molto violento, tanto che i frammenti del muro hanno colpito un'auto e una moto parcheggiate nella parte interna, sotto il porticato del palazzo.

L'auto è stata poi portata via e la zona recintata con il nastro biancorosso per mettere in sicurezza la zona.