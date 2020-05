Dominio vastese nella prova dei 3000 metri dell'Ascoli Meeting 2014, manifestazione sportiva con prove di corse, salti e lanci. Al termine delle due serie la classifica finale vede la presenza di ben 3 atleti vastesi nella prima 4 posizioni, con due giovani sul podio. La vittoria, con il tempo di 9'02''69 è andata a Gabriele Colantonio, 20 anni, tesserato per La Fratellanza 1974, mentre il 17enne Douglas Scarlato, tesserato per l'Aterno Pescara, ha conquistato il gradino più basso del podio con il tempo di 9'10''80. Tra loro il 35enne marchigiano Battista Vennera.

Ai piedi del podio si è piazzato l'esperto Alessandro Brattoli, uno dei punti di riferimento per il podista vastese, allenatore delle due giovani promesse dell'atletica. Grande gioia per i due giovani che hanno disputato un'ottima gara regolando atleti ben più esperti. Un'affermazione che fa ben sperare per il futuro per loro due che, nonostante la giovane età, hanno già collezionato diversi successi importanti e una soddisfazione per Brattoli che continua ad affermarsi in gara e raccoglie i frutti del suo lavoro come allenatore.