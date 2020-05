Dopo tre giorni di concerti sui palchi della città è la cattedrale di San Giuseppe lo scenario della chiusura del Vasto Siren Festival. Alle 13.30, orario certamente inusuale per un concerto, sono stati in tanti ad entrare nella cattedrale di San Giuseppe per assistere ad un evento davvero suggestivo. Alla tastiera del bellissimo organo della chiesa si è seduta la svedese Anna von Hasswolff, già protagonista di uno dei concerti a palazzo d'Avalos. Insieme al suo chitarrista si è esibita per una mezz'ora intensa, con il suono che ha "invaso" la navata della chiesa vastese. Tanti applausi al termine dell'esibizione che ha chiuso quattro giorni da ricordare per chi li ha vissuti passando da un palco all'altro per assistere ai tanti concerti in calendario. Si spengono le luci sul Vasto Siren Festival con l'auspicio che a questa prima edizione possa seguirne una seconda il prossimo anno.