Il Biotopo – Osservatorio del mare di San Salvo Marina ha ospitato ieri mattina decine e decine di ragazzi che hanno raccolto l’invito a partecipare a “Edumare 2014”, patrocinato dal Comune di San Salvo. Con il coordinamento di Diego Scardapane, presidente Centro Servizi Subacqueo Scuba Global Service, i partecipanti, accompagnati dai loro genitori, hanno ricevuto consigli utili per preservare l’ambiente marino e costiero dai rischi dell’inquinamento oltre a essere sensibilizzati sulla sicurezza in mare e in spiaggia.

"Riteniamo molto utili questi incontri – ha commentato l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza – perché ci consente di far avvicinare i bambini al mare in maniera non solo motoria ma anche ludica, attraverso un’iniziativa simpatica e coinvolgente ma dal forte valore didattico ed educativo. Bisogna avere rispetto del mare attraverso delle notizie semplici ma che è necessario fornire ai nostri bambini».

Sono stati fornite diverse notizie tecniche oltre che da Scardapane da Piero Tomeo dell’associazione Apnea Team Abruzzo. Alcuni bambini sono stati premiati per aver realizzato degli elaborati per aver partecipato lo scorso 5 luglio a “Puliamo a fondo”. Molto intensa è stata l’esperienza del battesimo in mare con l’assistenza di subacquei professionisti che hanno fatto provare l’emozione dell’immersione.