Il concerto della band americana The National era certamente quello più atteso di questa prima edizione del Vasto Siren Festival sin dallo scorso gennaio quando sul loro sito ufficiale comparvero le date del tour italiano. L'attesa ha ripagato le aspettative, con Matt Berninger e soci che si sono esibiti in piazza del Popolo, luogo che da qualche parte a questa parte ospita i concerti all'aperto, scatenando l'entusiasmo del pubblico. Ma quella di ieri è stata una lunga giornata nel segno della musica, iniziata a Vasto Marina, sulla rotonda di viale Dalmazia, con le Sunset Sessions, e poi passata per i vari palchi dislocati nel centro storico. Oltre a piazza del Popolo, infatti, c'era musica anche all'interno del cortile di palazzo d'Avalos e nei giardini napoletani, scenario, tra l'altro, di un incontro su John Fante.

Sul palco principale, prima dei The National, era toccato a Dry the River e The Drones. Poi, alle 23.30, è toccato alla band americana che, forse in pochi lo ricordano, era già stata a Vasto. Nel 2005, anno che poi segnò la svolta nella loro carriera dovevano esibirsi alla Villa Comunale, presso il Luna Plena, poi le condizioni meteo dirottarono il concerto presso il Glam 73 (attuale L'Abitudine). La loro esibizione al Siren Festival è stata accompagnata dall'entusiasmo del pubblico presente in gran numero per l'occasione. Uno show nello show quello di Matta Berninger, frontman della band. Sul finire del concerto si è lanciato tra il pubblico creando un po' di apprensione nella security ma tanta gioia per i fans.

Molto apprezzato anche lo spazio dell'Arena alle Grazie, con ingresso gratuito, dove nelle due serate si esibiscono interessanti realtà musicali italiane. Ieri è toccato a Boxerin Club, Movie Star Junkies, Ninos du Brasil e Jennifer Gentle. Questa sera, tra gli altri, ci sarà il duo vastese Might at Night. La serata si è poi conclusa a Vasto Marina, con i dj set presso le discoteche dei lidi La Ciucculella e Mimì.

Ieri, nonostante qualche previsione sfavorevole, il meteo è stato clemente, con il sole che ha permesso un regolare svolgimento dei concerti. Anche oggi si andrà avanti con un occhio al cielo, anche se i concerti si terranno anche in caso di pioggia.

Il programma

Piazza del Popolo

20:00 ALEXIS TAYLOR

21:45 John Grant

23:45 Mogwai



Cortile d'Avalos

21:00 Tycho

22:45 Fuck Buttons

01:00 ACROSS THE MOVIES



Giardini d'Avalos **

19:00 SIREN FEST RACCONTA GLI ALTRI ‘70

20:00 Thony



Arena alle Grazie

19:00 Might at Night

20:00 TIGER! SHIT! TIGER! TIGER!

21:10 JoyCut

22:30 Camilla Sparksss



Rotonda viale Dalmazia - Lido La Ciucculella - Lido da Mimì

17:00 SUNSET SESSIONS

17:30 I MISSILI

18:15 Bradipos IV

01:00 JD SAMSON dj set, LADY MARU dj set, Umberto Palazzo dj set



Busking e dj set su via Adriatica

Pink Puffers Brass Band

EMANUELLE & FRANCOISE