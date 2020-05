Profondo cordoglio ha destato a Vasto la scomparsa di Levino Sabatini, spentosi serenamente all'età di 81 anni. Imprenditore amato e stimato da tutti lascia un ricordo indelebile. Lo piangono con infinito dolore la moglie Maria, i figli Giuseppe, Adele, Rossana, il genero Nicola, la nuora Luisa il fratello Giovanni.

La celebrazione Eucarsitica di suffragio avrà luogo domenica mattina alle ore 10.30 nella chiesa di San Francesco a Vasto Marina. Ci piace ricordare Levino con una frase: "Se voi conosceste il mistero immenso del cielo dove ora vivo, se voi potrestei vedere e sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine e in questa luce che tutto investe e penetra, voi non piangereste se mi amate. Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni di infinità bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli al confronto. Mi è rimasto l’affetto per voi. Pensate a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte, dove ci disseteremo insieme, nel trasporto più intenso alla fonte inesauribile dell’amore e della felicità. Non piangete più, se veramente mi amate".

