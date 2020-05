Nel braccio di ferro tra Polizia Municipale e amministrazione comunale di Vasto, per lo svolgimento del terzo turno di servizio, quello notturno, registra un altro passaggio. Non è passata inosservata la presenza degli agenti nelle ultime due sere dopo che, dall'istituzione dell'isola pedonale a Vasto Marina, ben pochi l'avevano rispettata visto che non c'era nessuno a vigilare. Il terzo notturno non è partito, ma un ordine di servizio firmato da Vincenzo Marcello, dirigente della polizia municipale, obbliga ora i fischietti locali a prestare la loro opera oltre le 20.

Una precettazione in concomitanza con il maggior numero di manifestazioni estive e con un maggiore afflusso di turisti in città. Sospesi i servizi di pattuglia pomeridiani, il Comune ha così imposto ai fischietti vastesi di organizzarsi in base al loro calendario di lavoro per essere presenti a Vasto Marina fino all'1.30. I sindacati contestano il terzo turno perché, affermano, non ci sono i numeri per organizzarlo.

È probabile che lunedì, alla riapertura degli uffici comunali, si torni nuovamente a discutere sul da farsi, anche alla luce di questo strappo da parte dell'amministrazione comunale.