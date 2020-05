Per Liliana Desiati e Valerio Ebert, i due giovani musicisti vastesi che hanno dato vita al duo Might at Night, l'attesa per il Siren Festival è stata particolarmente sentita. Infatti, a qualche mese di distanza dall'uscita di nuovi brani, che hanno segnato per loro una decisa svolta artistica, è arrivata la chiamata per partecipare alla manifestazione internazionale che in questi giorni accende di musica la città. I Might at Night si esibiranno questa sera alle 19 sul palco dell'Arena alle Grazie, lo spazio riservato dagli organizzatori ai gruppi indipendenti italiani, con ingresso gratuito. Sarà l'occasione per i Might at Night di presentare la loro interessate produzione artistica facendosi conoscere ad un pubblico attento alle nuove proposte musicali. Altra presenza musicale vastese nel festival sarà quella di Umberto Palazzo, questa sera (o meglio questa notte) protagonista del dj set a Vasto Marina.

Le immagini della prima serata del Siren Festival (clicca qui)