Ha fatto il botto in questa edizione, da esordiente ma con giocatori di grande esperienza. Una squadra tutta italiana dalla grande tattica e una sapiente difesa. La Vastese ha combattuto fino alla fine e trascinato ai calci di rigore il Soverato nella sfida che valeva l'accesso alle semifinali in programma domani al Super Eight Beach soccer Tournament- campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana e ISoci, e patrocinato dal Comune di Vittoria - in corso a Scoglitti.

Pali e traverse, tante occasioni fino al terzo tempo quando la partita si è sbloccata grazie a un gol di Marco Palumbo. La reazione della Vastese è arrivata a tre minuti dalla fine del terzo tempo con Ciappa. E allora ancora spettacolo con l'extra time, fino ai calci di rigore che hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico che sta affollando l'arena di Scoglitti. Finisce 3-2 per i calabresi, ma onore alla Vastese che domenica proverà a centrare il quinto posto in classifica.



"Man of the match Stanleybet" è Federico Campominosi

Terzo tempo

Palumbo (S)

Ciappa (V)

Rigori

Parentela (S) parato

Muratore (V) parato

Ranieri (S) segnato

Cesario (V) segnato

Ruggiero (S) segnato

Napolitano (V) palo

