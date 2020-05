In attesa della prossima stagione agonistica il Vasto Marina, organizza uno stage per giovani calciatori nati nel 1995, 1996, 1997, 1998. I ragazzi interessati dovranno presentarsi mercoledì 30 luglio alle ore 16.00 al campo sportivo San Tommaso di Vasto Marina muniti di nullaosta della propria società di appartenza e certificato di idoneità all'attività sportiva.

Tutti i partecipanti verranno seguiti dai tecnici Luigi Baiocco, Massimo Baiocco e Giancarlo Rapino. Il Vasto Marina, società sempre attenta ai giovani, anche nella prossima stagione punterà a vincere il campionato juniores d'elite, sarebbe il quarto successo consecutivo.

I selezionati avranno la possibilità di dare il proprio contributo sia alla formazione giovanile che alla prima squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza abruzzese.

Lo stage si sarebbe dovuto svolgere allo stadio Aragona che però in questi giorni non è praticabile in quanto è stata effettuata la semina del manto erboso. Per quanto riguarda gli impegni interni in campionato anche la squadra del patron Pino Travaglini è in attesa dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'impianto cittadino da parte del Comune di Vasto.