"Nonostante due mesi fa il Tar abbia bloccato il progetto di Ombrina Mare 2, la minaccia é ancora viva, oggi più che mai. Per fermare l'assalto ai mari d'Abruzzo, il Movimento 5 Stelle, con la partecipazione delle associazioni ambientaliste e l'intera società civile, scende in spiaggia". Inizia così la nota diffusa dal Movimento 5 Stelle.

"Grazie all'impegno profuso dagli attivisti del movimento 5 Stelle Vasto, domenica 27 luglio a partire dalle ore 12.00 si terrà un flash mob lungo tutta la costa abruzzese per fermare l'assalto all'Abruzzo per urlare no Ombrina. A Vasto ogni spiaggia verrà coinvolta nell'evento: da Punta Penna a tutti i lidi del litorale vastese, fino ad arrivare alle spiagge di San Salvo, dove gli attivisti locali del Movimento si son dati un gran da fare per coinvolgere l'intera cittadinanza.

Un unico grido si leverà dalle spiagge contro le trivellazioni in Abruzzo, contro un mare di petrolio".