Dopo tre tappe l'avventura della Vastese Beach Soccer, alla sua prima apparizione nel SuperEight 2014, dopo Ostia, Bibione e Castellabate, è giunta fino alle finali di Scoglitti, in Sicilia.

Dal 24 al 27 luglio saranno impegnate tutte le 10 squadre partecipanti, ma le prime due in classifica, Roma e Cavalieri del Mare sono già in semifinale. I biancorossi sono giunti ottavi, davanti a Bergamo e Ariminum, con 3 partite vinte e 6 perse, per un totale di 8 punti. Mario Luongo è il miglior marcatore con 7 reti. Al comando la Roma con 23 punti, seguita dai Cavalieri del Mare a 22, seguono Lazio 21, Soverato 14, Romagna 12, Genova 11, Udinese 9.

Nel primo impegno di giovedì la Vastese ha battuto 4-3 la Romagna di Carlo Triglione, qualificandosi per i quarti di finale dove incontrerà questa sera alle 21.15 il Soverato che ha battuto 3-2 l'Ariminum. L'altra partita sarà Lazio-Udinese, mentre Roma e Cavalieri del Mare attendono le rivali in semifinale.

Le perdenti si incontrano per i piazzamenti dal settimo posto al decimo. Le semifinali sono in programma sabato e la finale domenica, così come tutte le altre gare rimanenti per i piazzamenti. La Vastese con questa vittoria è sicura di non arrivare oltre la sesta posizione. Un ottimo risultato al primo anno nel torneo.

Soddisfatto di come sta andando la sua squadra è l'allenatore Luigi Ascatigno: "Siamo una matricola, un gruppo molto giovane, a parte alcuni, che conoscono bene questa competizione, gli altri sono tutti alla prima esperienza. Giocare a calcio e giocare a beach non è la stessa cosa, inoltre andiamo ad affrontare delle squadre fortissime, con giocatori che sono campioni del mondo di questa specialità e altri grandi calciatori, realtà che sono ai vertici anche per organizzazione. Noi siamo una piccola squadra che deve ancora crescere, ma siamo sulla strada giusta, questo gruppo può diventare importante, ma deve fare esperienza".

Qual è stato il momento migliore? "Senza dubbio la tappa di Bibione, dopo aver rotto il ghiaccio al debutto a Ostia, siamo diventati più squadra, siamo migliorati, anche se non abbiamo vinto abbiamo fatto vedere buone cose e in molti si sono complimentati con noi. Mentre a Castellabate non potevamo fare nulla, sapevamo che giocavamo contro le prime della classe". C'è stato un momento di sconforto in mezzo alle difficoltà? "Mai, un allenatore non deve scoraggiarsi mai, altrimenti si demoralizza anche la squadra e non crede più in lui. L'allenatore deve trascinare i suoi e prendersi le responsabilità".

Cosa si aspetta dalla sua squadra nel prosieguo del torneo? "Vogliamo andare avanti il più possibile, fare bene. Volevamo vincere contro la Romagna e ci siamo riusciti, ora proviamo ad arrivare alla semifinale, dove c'è la Roma, non ci poniamo limiti, ma già essere dove siamo, al primo anno, è un risultato più che positivo. Questo è un grande gruppo, ci sono potenziale e qualità, sono dei ragazzi che ringrazio per avermi sempre seguito con il massimo impegno e per tutto ciò che hanno fatto, hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia".

La Vastese Beach Soccer è l'unica squadra arrivata a Scoglitti, in Sicilia, in autobus, dopo 13 ore di viaggio: "Abbiamo fatto enormi sacrifici - spiega l'allenatore - anche dal punto di vista economico. Giochiamo portando in giro il nome di Vasto, siamo l'unica e prima squadra abruzzese presente al SuperEight, spero che in futuro il Comune e la Regione ci diano una mano".

La rosa della Vastese.

Portieri: Nicola Cianci, Luca Raspa, Crescenzo Mainardi.

Centrali: Simone Muratore, Mario Luongo, Marco Muratore, Michele Vino, Renato Antonino.

Laterali: Lorenzo Napolitano, Cesare Del Bonifro, Paolo Di Giacomo, Andrea Marinelli, Chirstian Ercolano, Daniele Di Foglio.

Attaccanti: Michele Cesario, Nicola Ciappa, Luca Madonna, Domenico Ferrazzo.

Allenatore: Luigi Ascatigno

Dirigente accompagnatore: Michele Petrera.